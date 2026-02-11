Экспорт свиных ног и желудков из Приморья в Азию вырос в шесть раз

«Только с начала февраля из Приморья в страны Азиатско-Тихоокеанского региона поставлено 23 партии свиных субпродуктов весом почти 525 тонн. Это ноги, желудки и шкура. Кроме того, на экспорт отправлено три партии замороженной свинины и три партии говяжьих субпродуктов, включая соленую книжку», — рассказали в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.