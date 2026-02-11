Экспорт свиных ног и желудков из Приморья в Азию вырос в шесть раз

В портах Приморского края фиксируют резкий рост отправки мясных деликатесов за границу. Объемы поставок в начале года значительно превышают прошлогодние показатели. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Специалисты ветеринарного надзора с 12 января оформили на экспорт 42 партии продукции общим весом 1,2 тысячи тонн. За аналогичный период прошлого года за рубеж ушли всего четыре партии весом 193 тонны. Основной поток грузов идет через Владивосток и Находку. Особым спросом у иностранных покупателей пользуются специфические части туш.
«Только с начала февраля из Приморья в страны Азиатско-Тихоокеанского региона поставлено 23 партии свиных субпродуктов весом почти 525 тонн. Это ноги, желудки и шкура. Кроме того, на экспорт отправлено три партии замороженной свинины и три партии говяжьих субпродуктов, включая соленую книжку», — рассказали в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
География отправителей широкая. Из общего числа партий лишь 12 произведены непосредственно предприятиями Приморского края. Остальной груз прибыл из Москвы, Татарстана и Дагестана. Товар уходит к покупателям в Гонконг, Вьетнам и другие страны. Вся продукция прошла контроль и получила ветеринарные сертификаты.