Почему в Свердловской области дорожает хлеб?

УФАС Свердловской области проверит обоснованность цен на самые востребованные виды хлеба. Экономический мониторинг коснётся как производителей, так и сбытовые организации.
Проверку проведут по поручению центрального аппарата ведомства. Она коснётся динамики изменения оптовых цен на хлеб и хлебобулочные изделия из ржаной и пшеничной муки в 2025 году. При наличии оснований УФАС обещает принять меры антимонопольного реагирования.
Кроме того, были направлены запросы крупнейшим производителям маргарина в регионах РФ, включая Свердловскую область. Ведомство оценит оптовую стоимость продукта и, в случае её повышения с начала 2026 года, потребует обосновать причины роста.
Как отмечают эксперты, обеспокоенность властей вызвало значительное подорожание хлебобулочных изделий. По данным Росстата, за год цены на ржаной хлеб выросли на 13,4%, а на пшеничный — на 11,2%. Это значительно опережает уровень годовой инфляции, которая в Свердловской области в декабре составила 7,31% (выше, чем в среднем по России).
В качестве причин подорожания хлеба называют сокращение посевных площадей, увеличение расходов на логистику и энергоресуры, дефицит кадров (особенно квалифицированных пекарей) и необходимость повышать людям оплату труда. При этом отмечается, что рост цен пока не привёл к снижению потребления, но наблюдается переход покупателей на более бюджетные виды хлеба.