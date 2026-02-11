Почему в Свердловской области дорожает хлеб?

Как отмечают эксперты, обеспокоенность властей вызвало значительное подорожание хлебобулочных изделий. По данным Росстата, за год цены на ржаной хлеб выросли на 13,4%, а на пшеничный — на 11,2%. Это значительно опережает уровень годовой инфляции, которая в Свердловской области в декабре составила 7,31% (выше, чем в среднем по России).