«Управляйки» смогут повышать тарифы на услуги — Минстрой РФ поддержал инициативу

В настоящее время управляющие компании не имеют права пересматривать тарифы на свои услуги. Об этом сообщил депутат Госдумы Владимир Кошелев, комментируя текущую ситуацию в сфере ЖКХ. По его словам, с начала года для управляющих компаний были ужесточены налоговые требования, что существенно усложнило их работу. В результате УК оказываются перед непростым выбором: либо снижать качество обслуживания жилых домов, либо сокращать объем выполняемых работ. Он также добавил, что в Госдуме уже подготовлен законопроект с поправками в Жилищный кодекс РФ.