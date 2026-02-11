«Управляйки» смогут повышать тарифы на услуги — Минстрой РФ поддержал инициативу

«Мы поддерживаем это предложение. Эта ситуация действительно связана с качеством предоставляемых услуг», — отметил он в ходе выступления.
В настоящее время управляющие компании не имеют права пересматривать тарифы на свои услуги. Об этом сообщил депутат Госдумы Владимир Кошелев, комментируя текущую ситуацию в сфере ЖКХ. По его словам, с начала года для управляющих компаний были ужесточены налоговые требования, что существенно усложнило их работу. В результате УК оказываются перед непростым выбором: либо снижать качество обслуживания жилых домов, либо сокращать объем выполняемых работ. Он также добавил, что в Госдуме уже подготовлен законопроект с поправками в Жилищный кодекс РФ.
Отметим, что тарифы на коммунальные услуги в Приморье в 2026 году изменятся дважды. В январе стоимость уже выросла на 1,7%, но повышение также ждет жителей региона и в октябре. При этом правительство РФ утвердило предельную индексацию тарифов для всех субъектов страны — в среднем на 1,7%. Отклонения от предела по отдельным муниципальным образованиям внутри региона не допускаются.
Создание муниципальных УК в Приморье.
Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко в ходе «прямой линии» (6+) сообщил о том, что дал главам муниципалитетов региона поручение проработать вопрос о создании муниципальных УК. Глава региона подчеркнул, что выполнение властями муниципалитетов социальной функции требует в случае необходимости (например, низкого качества работы частных УК) введения на рынок услуг ЖКХ муниципальных компаний.
«Создание муниципальной УК — это не только решение проблем с обслуживанием жилья, но и дополнительные стабильные рабочие места в самих населенных пунктах, — отметил в беседе с корр. ИА PrimaMedia руководитель регионального отделения партии “Справедливая Россия”, заместитель председателя комитета ЗСПК по экономической политике и собственности Алексей Козицкий. — Будут востребованы сварщики, сантехники, электрики, слесари. Это даст людям возможность работать и получать достойную зарплату там, где они живут».
Таким образом он пояснил, что инициатива губернатора о создании муниципальных управляющих компаний в периферийных населенных пунктах региона — это комплексное решение, направленное и на обеспечение качества ЖКУ, и на улучшение социально-экономической ситуации в небольших городах и поселениях.