Хабаровский край вошёл в топ-10 России по темпам цифровизации бизнеса

— Мы видим, как компании массово переходят на облачные платформы и внедряют «умные» системы. Это меняет подход к работе, оптимизирует процессы на предприятии, повышая их эффективность, надёжность. В итоге выигрывают все: компании становятся более конкурентоспособными, а жители региона получают более качественные услуги, — отметила директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.