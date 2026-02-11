Хабаровский край вошёл в топ-10 России по темпам цифровизации бизнеса

Цифровая экосистема МТС оценила востребованность цифровых сервисов у бизнеса и госсектора Хабаровского края. По итогам 2025 года регион вошёл в десятку лидеров страны по темпам роста инвестиций в облачные технологии, заняв 8-е место в общероссийском рейтинге, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Рост спроса на облачные решения в крае составил 152% за год.
По абсолютному объёму годовых инвестиций в облачные технологии Хабаровский край занимает второе место в ДФО, уступая только Приморскому краю. Активно развивается и внедрение IoT-решений для удалённого контроля за оборудованием и транспортом. Всё чаще компании отказываются от устаревших локальных серверов в пользу гибкой аренды IT-мощностей, что позволяет быстрее внедрять новые услуги.
Наибольшую активность в сфере интернета вещей проявили предприятия тяжёлой промышленности, ЖКХ, транспорта и торговли. Лидером по приросту подключений умных устройств стали ресурсоснабжающие организации (+40%), которые внедряют «умные» счётчики и датчики для мониторинга сетей. На втором месте — транспортно-логистический сектор (+30%), использующий IoT для контроля автопарка и грузов. Замыкает тройку розничная торговля (+20%), где технологии помогают автоматизировать процессы и управлять поставками.
— Мы видим, как компании массово переходят на облачные платформы и внедряют «умные» системы. Это меняет подход к работе, оптимизирует процессы на предприятии, повышая их эффективность, надёжность. В итоге выигрывают все: компании становятся более конкурентоспособными, а жители региона получают более качественные услуги, — отметила директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.
Уровень цифровизации бизнеса в Хабаровском крае определялся по степени проникновения цифровых услуг МТС. В рамках исследования сравнивались показатели инвестиций региональных компаний по направлениям облачных сервисов, интернета вещей (IoT) и интеллектуального видеонаблюдения МТС в 2024 −2025 гг.