Семья погибшего в «Крокусе» новосибирца проиграла суд по страховке

Семья новосибирца, который погиб в теракте в «Крокус Сити Холле», планирует оспорить решение суда, отклонившего иск о выплате страховой компенсации. Сестра погибшего, Ульяна Будько, сообщила об этом. Её брат, Григорий, стал одной из 150 жертв, погибших в марте 2024 года.
Замоскворецкий суд Москвы отклонил требования 98 пострадавших и родственников погибших, поданные к страховой компании «Ингосстрах», на общую сумму 398 миллионов рублей. Суд постановил, что теракт не является страховым случаем по договору с концертным залом, что освободило страховщика от обязательств по выплатам.
«Консолидированная позиция истцов — с решением суда мы категорически не согласны. Из материалов дела следует, что “Крокус Сити Холл” был застрахован. Мы считаем, что имеем право на компенсацию. Апелляция или уже подана нашими юристами, или это произойдёт в ближайшие дни», — заявила Ульяна Будько в беседе с Сиб.фм.
Ранее семья получила выплаты от государства: сыну Григория было перечислено 3 миллиона рублей. Также гуманитарная организация «Красный Крест» выделила Ульяне Будько 300 тысяч рублей на установку памятника брату.
Теракт произошёл вечером 22 марта 2024 года, когда боевики напали на «Крокус Сити Холл». В результате нападения погибли 150 человек, а сотни получили ранения. Вопрос о страховых выплатах пострадавшим и семьям погибших стал одной из самых сложных юридических проблем, возникших после трагедии.
