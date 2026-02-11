Как распознать плохой банк и вовремя забрать деньги

Такой быстрый отказ говорит о необходимости быть аккуратнее при выборе банка, сообщает ИА DEITA.RU.
Эксперт в области финансов, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили объяснила, как понять, есть ли у финансового учреждения проблемы, и как своевременно обеспечить сохранность своих средств.
Первостепенно важно обращать внимание на список системно значимых кредитных организаций, который содержит тринадцать крупнейших банков, совокупные активы которых занимают около 78% всей банковской отрасли.
Валишвили уверена, что для большинства вкладчиков вероятность возникновения проблем у этих крупных игроков крайне мала. Это связано с тем, что такие банки находятся под особым вниманием регуляторов, и риск их ликвидности или участия в незаконных схемах минимален.
Однако, несмотря на это, следить за состоянием банка необходимо всегда, особенно в условиях нестабильности. Нужно внимательно отслеживать новостную информацию о конкретном банке. Если в новостях появляется предупреждение от регулятора о возможных рисках, это тревожный звоночек.
Совсем не обязательно, что банк непременно потеряет лицензию, но постоянные предупреждения, особенно о нарушениях, связанных с легализацией доходов преступных схем, должны насторожить клиентов. Валишвили советует в таких случаях задуматься о выводе средств, чтобы избежать возможных потерь.
Еще один показатель возможных проблем — агрессивная реклама банковских продуктов, предлагающих условия значительно выгоднее рыночных. Эксперт считает, что такие предложения могут быть признаком недостатка ликвидных средств у банка, его финансовых трудностей или попытки привлечь клиентов в условиях кризиса или проблем с собственным капиталом.
Когда же банк теряет лицензию, важным аспектом является информация, размещенная на сайте Агентства по страхованию вкладов. Там обычно публикуется информация о возможности возмещения средств вкладчикам в пределах страхового лимита — 1,4 миллиона рублей.
Это касается как депозитов, так и текущих счетов с начисленными процентами. Средства, превышающие этот лимит, обычно возмещаются лишь частично либо полностью в ходе процесса ликвидации или банкротства, что может затянуться во времени.