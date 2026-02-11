Ричмонд
Прокуратура организовала проверку качества вывоза мусора в Приморье

Сложная ситуация сложилась в Уссурийске и Партизанском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Приморье сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на санитарное состояние площадок для сбора отходов в двух муниципалитетах. Основанием для выезда стали обращения жителей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Как установили специалисты, график вывоза действительно соблюдается не везде. В Уссурийске нарушения зафиксировали на улицах Некрасова, Пушкина, Ленина и Плеханова. Контейнерные площадки там оказались переполнены.

В Партизанском муниципальном округе причиной сбоя стала организационная задержка. Региональный оператор своевременно не заключил договоры с подрядной организацией, которая занимается непосредственной транспортировкой отходов.

Ситуацию лично оценил прокурор Партизанского района Александр Смирнов во время совместного выезда с представителями местной администрации. Сейчас территории начали очищать от скопившегося мусора, работы продолжаются под контролем ведомства. По результатам проверки будет принят комплекс мер реагирования.