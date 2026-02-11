Объявлены сроки завершения работ по подаче воды в омском Седельниково

В минувший вторник, 10 февраля 2026 года, стало известно об обрушении водонапорной башни, расположенной в райцентре Седельниковского района Омской области, что привело к временным перебоям с подачей коммунального блага — по данным областной прокуратуры, жителям нескольких улиц Седельниково. Глава района Константин Ткачев высказался о случившемся в социальных сетях, обозначив сроки решения проблемной ситуации.