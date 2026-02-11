Рядом с Владивостоком построят спортивно-развлекательный комплекс

Оганес Акопян, владелец логистических парков в Приморском и Хабаровском краях, решил вложиться в продвижение экзотического вида спорта. Принадлежащая бизнесмену компания «Терминал Приморье» построит спортивно-развлекательный комплекс с кортами для игры в падел, сочетающей элементы большого тенниса и сквоша. Объект разместится на площадке «Де-Фриз» ТОР «Приморье», сообщает ИА PrimaMedia.
По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), инвестор направит на реализацию проекта 366 млн рублей, планируется создание 15 рабочих мест. Первых посетителей комплекс примет в 2027 году.
Общая площадь комплекса составит более 5,6 тысячи кв. метров.
На его территории будут проводиться индивидуальные и групповые занятия под руководством инструкторов и тренеров, спортивные турниры, соревнования, сказал директор и владелец ООО «Терминал Приморье» Оганес Акопян.
По данным ЕГРЮЛ, ООО «Терминал Приморье» зарегистрировано в сентябре 2022 года в селе Вольно-Надеждинское. При этом специализация компании связана с перевозками. Владельцем ООО первоначально был Дмитрий Зенков, а в феврале 2025 года 100% капитала перешли Оганесу Акопяну.
Отметим, что во Владивостоке на данный момент функционируют минимум два падел-клуба — Padel Pro Club и «Небо». В мире в падел уже играют 25−30 миллионов человек, в Москве найти свободный корт не участнику клуба очень проблематично.