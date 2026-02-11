В Хабаровском крае прокуратура защитила бизнес от тысяч незаконных проверок

Одна из главных задач прокуратуры — оградить малый и средний бизнес от излишнего давления со стороны проверяющих органов. В прошлом году удалось остановить более тысячи незаконных проверок. При анализе планов контролёров на 2026 год прокуратура заблокировала 1,1 тысячи мероприятий — это 75% от всех предложенных инспекций.