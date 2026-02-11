В Хабаровском крае прокуратура защитила бизнес от тысяч незаконных проверок

В 2025 году органы прокуратуры Хабаровского края выявили более трёх тысяч нарушений закона в отношении предпринимателей. Благодаря вмешательству надзорного ведомства удалось защитить права 704 бизнесменов и предотвратить серьёзный ущерб их деятельности. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
Одна из главных задач прокуратуры — оградить малый и средний бизнес от излишнего давления со стороны проверяющих органов. В прошлом году удалось остановить более тысячи незаконных проверок. При анализе планов контролёров на 2026 год прокуратура заблокировала 1,1 тысячи мероприятий — это 75% от всех предложенных инспекций.
За грубые нарушения в сфере контроля к административной ответственности привлекли 18 должностных лиц проверяющих органов. Ещё 71 чиновник ответил по закону за сокрытие или предоставление неполной информации предпринимателям — такие действия мешают бизнесу нормально работать и планировать развитие.
Особое внимание уделили своевременной оплате по государственным и муниципальным контрактам. Благодаря вмешательству прокуратуры предприниматели получили свыше 240 миллионов рублей ранее невыплаченной задолженности. Эти деньги помогли многим компаниям сохранить коллективы, закупить материалы и продолжить работу без простоев.
В прокуратуре отмечают, что защита бизнеса остаётся приоритетом надзорного ведомства. В 2026 году работу в соответствующем направлении усилят, чтобы предприниматели могли спокойно развиваться, не тратя силы на борьбу с необоснованными проверками и бюрократией.