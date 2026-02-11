«Все непригодно»: построенные пять лет назад дома разваливаются в Атырау

Сообщается, что дома были построены всего пять лет назад, но качество строительства оказалось настолько низким, что жилье признали непригодным. Вскоре после заселения в домах начали лопаться стены, крыши сносило ветром. Жители говорят, что чиновники, принимавшие стройку, теперь избегают ответственности.
Жолмырза Кабдешов пожаловался, что ключи от дома они получили в отделе строительства, затем в ЖКХ и акимате. Им выдали заключение, что дом подлежит сносу. Жить в нем больше невозможно — от фундамента до крыши все непригодно.
Три компании построили 12 коттеджей, 28 индивидуальных домов и 12 двухквартирных. Только одна из них, построившая 34 дома, пытается найти выход. Мейирбек Бахтияр взял в ипотеку дом площадью 120 квадратных метров. Он рассказал, что привез экспертов из Астаны, которые выяснили, что в фундаменте нет арматуры.
Бахтияр жалуется, что пока не могут договориться о сумме компенсации. Компании предлагают 30 миллионов за отдельные дома, но если дом в ипотеке, половину суммы забирает банк. У многих жилье в ипотеке, и оставшихся денег не хватает, чтобы купить новый дом.
Экспертиза подтвердила, что дома аварийные, но чиновники помочь ничем не могут, так как гарантийный срок подрядных компаний истек. Руководитель отдела строительства акимата Атырау Арнат Ондасынов заявил, что даже если вина подрядной организации будет доказана, в рамках режима ЧС нельзя напрямую предоставить жилье каждому пострадавшему. Жители имеют право подать в суд на городской акимат или госорганы.
Все дома были построены на государственные средства. В отношении строительных фирм возбуждены уголовные дела.