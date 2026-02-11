В Омске ищут сотрудников на зарплату от 200 до 600 тысяч рублей

Специалисты отмечают, что в текущем месяце в регионе было открыто более 1 800 вакансий, предлагающих заработную плату 200 тысяч рублей и выше. при том, что средняя предлагаемая зарплата в Омске составила по итогам января 69,1 тысячи рублей.
Чаще других высокую зарплату предлагают водителям (12% от всех высокооплачиваемых вакансий, сварщикам (11%), машинистам (10%).
Топ-10 вакансий с высокими предлагаемыми зарплатами в Омской области:
— Стоматолог-хирург (от 600 тысяч рублей в месяц до вычета налогов);
— Менеджер / Зернотрейдер / Трейдер (от 500 тысяч до 1 млн в месяц до вычета налогов);
— Региональный директор банка, 450 000 ₽ за месяц, до вычета налогов;
— Go-разработчик | Senior+, до 400 000 ₽ за месяц, на руки;
— Инженер по ремонту, от 314 500 ₽ за вахту, на руки;
— Водитель категория Е, от 300 000 ₽ за месяц, на руки;
— Капитан-сменный механик, от 265 000 ₽ за месяц, на руки;
— Сварочно-монтажная бригада, от 250 000 до 280 000 ₽ за месяц, на руки;
— Машинист автовышки и автогидроподъемника, 230 000 ₽ за месяц, на руки;
— Слесарь по ремонту электрооборудования (200 тысяч рублей в месяц на руки).