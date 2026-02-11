Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маркетплейсы подключат к Роспатенту для проверки прав на товары

Мера должна помочь в предотвращении оборота контрафактной продукции.

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Российским маркетплейсам дадут доступ к информационным ресурсам Роспатента, чтобы онлайн-площадки смогли проверять товары продавцов на нарушения интеллектуальной собственности. Об этом говорится в утвержденном правительством документе, с которым ознакомился ТАСС.

Согласно документу, онлайн-площадки получат доступ к базам данных об охраняемых объектах интеллектуальной собственности. Это позволит маркетплейсам проверять онлайн информацию об изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах, зарегистрированных товарных знаках, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров. Интеграцию должны завершить к апрелю 2026 года. К апрелю также Минэкономразвития РФ, Минпромторг и Минцифры должны представить в правительство России доклад о выполненной работе.

По задумке, мера должна помочь в предотвращении оборота контрафактной продукции. Нововведение будет частью комплексной стратегии по созданию безопасной цифровой торговой среды.