Маркетплейсы подключат к Роспатенту для проверки прав на товары

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Российским маркетплейсам дадут доступ к информационным ресурсам Роспатента, чтобы онлайн-площадки смогли проверять товары продавцов на нарушения интеллектуальной собственности. Об этом говорится в утвержденном правительством документе, с которым ознакомился ТАСС.
Согласно документу, онлайн-площадки получат доступ к базам данных об охраняемых объектах интеллектуальной собственности. Это позволит маркетплейсам проверять онлайн информацию об изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах, зарегистрированных товарных знаках, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров. Интеграцию должны завершить к апрелю 2026 года. К апрелю также Минэкономразвития РФ, Минпромторг и Минцифры должны представить в правительство России доклад о выполненной работе.
По задумке, мера должна помочь в предотвращении оборота контрафактной продукции. Нововведение будет частью комплексной стратегии по созданию безопасной цифровой торговой среды.