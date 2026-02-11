Маркетплейсы подключат к Роспатенту для проверки прав на товары

Согласно документу, онлайн-площадки получат доступ к базам данных об охраняемых объектах интеллектуальной собственности. Это позволит маркетплейсам проверять онлайн информацию об изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах, зарегистрированных товарных знаках, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров. Интеграцию должны завершить к апрелю 2026 года. К апрелю также Минэкономразвития РФ, Минпромторг и Минцифры должны представить в правительство России доклад о выполненной работе.