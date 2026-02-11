На улице Крещенской в Хабаровске завершили работы по замене ливнёвки

Проблему с повреждённым ливневым коллектором по адресу улица Крещенская, 2 удалось решить городской администрации. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», жители дома несколько лет страдали от сильных просадок грунта в своем дворе, минувшим летом, после сильных дождей и вовсе произошел разлив воды и обрушение грунта, размылся участок у крыльца, затопило подвал.
Так как после банкротства застройщика не был решен вопрос, кому принадлежит объект коммунальной сети и велись споры, то должного обслуживания в это время не производилось, что и привело к данным последствиям.
Помочь разрешить проблему жильцов взялась администрация Хабаровска — было решено заменить ливневой коллектор.
— Работы по укладке ливневой канализации выполнены в полном объеме. Подрядной организацией уложены все 96 запланированных метров, и мы уложились в ранее установленный срок 15 февраля с опережением на пять дней, — подчеркнул первый заместитель мэра города по городскому хозяйству Денис Елькин.
Следующий этап работ — провести восстановление благоустройства. Его перенесли на теплый период, чтобы дождаться устойчивой погоды и естественной усадки грунта. Поэтому укладка асфальта будет выполнена до 1 июля.
— Здесь же, на улице Крещенская, 2, провели выездное совещание с представителями профильных ведомств: управлением дорожного хозяйства, подрядной организации. Помимо прочего по итогам совещания дано поручение подготовить техническую документацию на восстановление входной группы подъезда. Данный вопрос остается на контроле до полного выполнения всех работ, — отметил Денис Елькин.