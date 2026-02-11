В Новосибирской области отремонтируют дорогу к поселку Новомихайловка

Весной 2026 года в Коченевском районе Новосибирской области стартует ремонт дороги «1402 км а/д “Р-254” — Новомихайловка — Ермиловка». На трассе отремонтируют участки с 0+504 по 3+000 и с 18+510 по 21+000. Об этом сообщили в пресс-службе ТУАД Новосибирской области.
— Автодорога «1402 км а/д “Р-254” — Новомихайловка — Ермиловка» имеет важное социальное и экономическое значение для Коченевского района. Это маршрут регулярного пассажирского и школьного автобусного сообщения. Дорога обеспечивает транзит транспорта от федеральной трассы Р-254 «Иртыш» до населенных пунктов Семеновский, Новомихайловка, Студенкино, Ермиловка, — уточнили в пресс-службе.
Из-за соседства с сельскохозяйственными предприятиями, дорога часто используется тяжелыми грузовиками и сельхозтехникой. Чтобы поддерживать ее в хорошем состоянии и сделать движение безопаснее и удобнее для всех, а также для поддержки развития сельского хозяйства и инфраструктуры Коченевского района, ремонт требуется провести на ключевых участках дороги.
Согласно графику, дорогу введут в эксплуатацию 7 сентября 2026 года.