В иркутском Горзеленхозе начали срезку первых тюльпанов

К Международному женскому дню там планируют вырастить более 1,2 миллиона таких цветов.
В конце прошлого года специалисты заложили на выгонку рекордное число луковиц тюльпана — 1,5 миллиона штук. Их выращивают методом гидропоники в восьми теплицах: трех поликарбонатных, введенных в эксплуатацию в 2022 году, а также в пяти пленочных, установленных в 2024-м. Полив и влажность воздуха в помещениях регулируются автоматически.
«В этом году Горзеленхоз установит новый рекорд: к 8 Марта там вырастят более 1,2 миллиона тюльпанов. Это 27 сортов различных расцветок: от нежно-розовых до темно-бордовых и ярко-оранжевых. Кроме того, впервые к весенним праздникам в теплицах расцветут три тысячи лилий четырех видов: белые, махровые, нежно-розовые и малиновые. Также можно будет приобрести и горшечные цветы — крокусы и гиацинты. Уверен, наши женщины оценят букеты к празднику», — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.
Как рассказала начальник коммерческого отдела МУПЭП «Горзеленхоз» Елена Суржик, наиболее популярными сортами являются Strong Gold, Strong Love, Red Gold, Polar Bear, Orange Juice, Sunbelt.
«В этом сезоне у нас появилось два новых вида тюльпанов. Один из них — махровый пионовидный Verona Love. Он ценится не за высоту бутона, а за его ширину. Реализуем их полузакрытыми, чтобы дома при установке в воду цветок полностью раскрылся и показал всю свою красоту. Еще одна новинка — тюльпан Barre Alta модного пудрового оттенка», — сообщила Елена Суржик.
После срезки весенних цветов их место в теплицах займет рассада однолетних и многолетних растений, которые в будущем украсят городские клумбы, сообщает пресс-служба мэрии.