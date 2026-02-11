В иркутском Горзеленхозе начали срезку первых тюльпанов

«В этом году Горзеленхоз установит новый рекорд: к 8 Марта там вырастят более 1,2 миллиона тюльпанов. Это 27 сортов различных расцветок: от нежно-розовых до темно-бордовых и ярко-оранжевых. Кроме того, впервые к весенним праздникам в теплицах расцветут три тысячи лилий четырех видов: белые, махровые, нежно-розовые и малиновые. Также можно будет приобрести и горшечные цветы — крокусы и гиацинты. Уверен, наши женщины оценят букеты к празднику», — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.