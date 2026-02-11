Платёжки вызывают ужас: жителей Приморья удивили новые тарифы

«Не забывайте — с октября месяца ещё поднимут на 10% все “услуги ЖКХ” — вот и думайте, только читайте и умейте хоть немного считать, вспомните математику за 5 класс, и за что мы платим — за какие такие услуги мы обязаны платить? За холод в квартирах, за полные мусорные баки, за грязь и лед на дорогах, за неубранный снег, за то, что цены в магазинах бешеные — за что, ответьте?».