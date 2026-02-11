Платёжки вызывают ужас: жителей Приморья удивили новые тарифы

Евгения из Владивостока поделилась своей историей: за отопление в квартире площадью 58 квадратных метров придётся выложить более 12 тысяч рублей, тогда как до повышения максимум суммы достигал 9000 рублей.
«Получила на выходных платежку. Должна оплатить более 12 тысяч рублей! Для сравнения, обычный платеж зимой составлял от семи до девяти тысяч — в зависимости от того, какие были морозы на улице и как в связи с этим дома топили батареи», — рассказала она.
Тарифы проиндексированы с 1 января на 1,7%, однако платежки выросли как минимум на треть. В ДЭК объяснили это аномально холодной погодой в январе. В социальных сетях жители Приморья активно обсуждают новые тарифы. По словам одного из комментаторов, во Владивостоке за отопление в квартире площадью 63 квадратных метра нужно будет отдать без малого 8600 рублей.
«Ничего себе — 58 квадратов!!! Я в Арсеньеве плачу за 48 под 10 000. А тут ещё дёшево. Там, смотрю, ещё и долг! Меняйтесь на однушку, будет плата меньше!».
«Не забывайте — с октября месяца ещё поднимут на 10% все “услуги ЖКХ” — вот и думайте, только читайте и умейте хоть немного считать, вспомните математику за 5 класс, и за что мы платим — за какие такие услуги мы обязаны платить? За холод в квартирах, за полные мусорные баки, за грязь и лед на дорогах, за неубранный снег, за то, что цены в магазинах бешеные — за что, ответьте?».
«За свои 40 квадратов 5000 за отопление. Нехило…», — гневно комментируют приморцы в соцсетях новые тарифы.
Индексация тарифов с начала 2026 года составила 1,7%. Однако в этом году на осенний период запланирована ещё одна индексация. В Приморском крае рост составит 9,2%. Собственникам недвижимости в регионе придётся пересматривать эту строку расходов, планируя бюджет.