Аналитик Беляев назвал сумму выкупа для возврата McDonald’s в Россию

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald s зарегистрировала в России товарный знак. Финансовый аналитик Михаил Беляев, говоря о возможности возвращения компании, оценил для aif.ru стоимость такой сделки.
«Цена выкупа определяется прибылью, которую эта компания может принести. Все будет зависеть от того, во сколько они оценят возможность получения прибыли. Когда вы покупаете бизнес, вы смотрите, что вам принесет больше денег. Допустим, у вас есть $1 млн, и есть объект, который приносит $100 тыс. в год, и объект, который приносит $150 тыс. Только первый будет 20 лет на вас работать, а второй сдуется через три-четыре года. Вы вложите деньги туда, где меньше прибыли, но больше стабильности. Но эти деньги пойдут мимо госбюджета, нам от этого ни горячо, ни холодно», — пояснил Беляев.
Бизнесмен Александр Говор, рассказывая о сделке, говорил, что приобрел сеть за «символическую плату».
«Подобная сеть должна стоить десятки, если не сотни миллионов долларов. Здесь предполагается и развитие бизнеса, и колоссальные прибыли», — подчеркнул Беляев.
McDonald’s объявил о приостановке деятельности в России 14 марта 2022 года, сославшись на «операционные, технические и логистические сложности». 19 мая того же года компания продала российский бизнес предпринимателю Александру Говору с правом обратного выкупа в течение 15 лет.