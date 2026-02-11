Аналитик Беляев назвал сумму выкупа для возврата McDonald’s в Россию

«Цена выкупа определяется прибылью, которую эта компания может принести. Все будет зависеть от того, во сколько они оценят возможность получения прибыли. Когда вы покупаете бизнес, вы смотрите, что вам принесет больше денег. Допустим, у вас есть $1 млн, и есть объект, который приносит $100 тыс. в год, и объект, который приносит $150 тыс. Только первый будет 20 лет на вас работать, а второй сдуется через три-четыре года. Вы вложите деньги туда, где меньше прибыли, но больше стабильности. Но эти деньги пойдут мимо госбюджета, нам от этого ни горячо, ни холодно», — пояснил Беляев.