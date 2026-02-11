В Госдуме предлагают отменить обязательную прописку по месту жительства

Сейчас граждане обязаны регистрироваться по месту пребывания и по месту жительства в пределах страны, а за проживание без регистрации и за нарушение правил предусмотрена административная ответственность. В законопроекте предлагается заменить обязанность «добровольным порядком», пишет РИА Новости.
В пояснительной записке указано, что фактически регистрация не предоставляет полного и точного представления о перемещении граждан, а обязательный характер регистрационного учета по месту жительства создает административные препятствия для тех, кто арендует жилье или вынужден часто менять место жительства.