В Госдуме предлагают отменить обязательную прописку по месту жительства

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Депутаты фракции «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект об отмене обязательной прописки по месту жительства.

Источник: НИА Красноярск

Сейчас граждане обязаны регистрироваться по месту пребывания и по месту жительства в пределах страны, а за проживание без регистрации и за нарушение правил предусмотрена административная ответственность. В законопроекте предлагается заменить обязанность «добровольным порядком», пишет РИА Новости.

В пояснительной записке указано, что фактически регистрация не предоставляет полного и точного представления о перемещении граждан, а обязательный характер регистрационного учета по месту жительства создает административные препятствия для тех, кто арендует жилье или вынужден часто менять место жительства.