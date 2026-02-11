Врачам в Башкирии решили выплачивать по 2 млн рублей за переезд

Выплаты смогут получить медики, переехавшие на работу в один из 11 городов с населением более 50 тысяч человек: Белебей, Белорецк, Ишимбай, Кумертау, Мелеуз, Нефтекамск, Октябрьский, Салават, Сибай, Стерлитамак и Туймазы. Уфа в программу не входит. Деньги будут выплачиваться частями: по 1 миллиону в течение первых двух лет работы.