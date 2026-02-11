Врачам в Башкирии решили выплачивать по 2 млн рублей за переезд

Власти Башкирии хотят привлечь врачей в крупные города республики с помощью новых «подъемных» выплат в размере 2 миллионов рублей. Проект постановления вынесло на обсуждение региональное министерство здравоохранения.
Выплаты смогут получить медики, переехавшие на работу в один из 11 городов с населением более 50 тысяч человек: Белебей, Белорецк, Ишимбай, Кумертау, Мелеуз, Нефтекамск, Октябрьский, Салават, Сибай, Стерлитамак и Туймазы. Уфа в программу не входит. Деньги будут выплачиваться частями: по 1 миллиону в течение первых двух лет работы.
Программа коснется 16 ключевых специальностей, включая акушера-гинеколога, анестезиолога-реаниматолога, инфекциониста и детского хирурга. Сейчас в республике действуют программы «Земский врач» и «Земский фельдшер» для медиков, переезжающих в сельскую местность. Новая инициатива призвана закрыть кадровый дефицит в крупных городских больницах.