В Иркутской области продавца оштрафовали за подделки известных брендов

В Иркутской области магазин оштрафовали за продажу контрафакта. Об этом сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Нижнеудинская транспортная прокуратура в одном из магазинов Саянска изъяла товары, на которые незаконно были нанесены товарные знаки известных брендов. Стоимость партии составила более 110 тысяч рублей.
Документы, подтверждающие право использования товарных знаков, у продавца отсутствовали. За это на юридическое лицо составили административные материалы по ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ и ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ. Товары конфискованы, назначен штраф на 50 тысяч рублей.
