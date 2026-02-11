Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области продавца оштрафовали за подделки известных брендов

В магазине в Саянске продавали контрафактные товары.

Источник: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

В Иркутской области магазин оштрафовали за продажу контрафакта. Об этом сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Нижнеудинская транспортная прокуратура в одном из магазинов Саянска изъяла товары, на которые незаконно были нанесены товарные знаки известных брендов. Стоимость партии составила более 110 тысяч рублей.

Документы, подтверждающие право использования товарных знаков, у продавца отсутствовали. За это на юридическое лицо составили административные материалы по ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ и ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ. Товары конфискованы, назначен штраф на 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось о том, что в Иркутск не пустили декоративные растения из Китая.