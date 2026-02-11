В Иркутской области продавца оштрафовали за подделки известных брендов

Документы, подтверждающие право использования товарных знаков, у продавца отсутствовали. За это на юридическое лицо составили административные материалы по ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ и ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ. Товары конфискованы, назначен штраф на 50 тысяч рублей.