Депутаты Госдумы одобрили двукратный рост сверхурочной работы для россиян

Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении годового лимита сверхурочных работ до 240 часов, сообщает официальный сайт нижней палаты парламента. Документ внесло правительство РФ, передает ТАСС.
Поправки предлагается внести в Трудовой кодекс РФ. Сейчас переработка ограничена 4 часами в течение двух дней подряд и не может превышать 120 часов в год. Законопроект удваивает годовой предел — до 240 часов.
Сохраняется действующий порядок оплаты. За первые два часа сверхурочной работы в день работодатель обязан платить не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном. В проекте уточняется, что при суммированном учете рабочего времени расчет производится исходя из количества часов, пришедшихся на конкретный день или смену. Начиная со 121-го часа переработки оплата должна быть не ниже двойного размера за каждый час.
Отдельные ограничения сохраняются для ряда категорий работников. Для сотрудников государственных и муниципальных учреждений, которые работают по внутреннему совместительству более чем на одну четвертую месячной нормы, а также для работников с вредными условиями труда предлагается установить лимит в 120 часов в год.
Пенсионеров, лиц предпенсионного возраста и работников с вредными условиями труда смогут привлекать к сверхурочной работе только с их письменного согласия и при отсутствии медицинских противопоказаний.
Также законопроект запрещает отзывать из отпуска сотрудников с вредными или опасными условиями труда, за исключением случаев предотвращения катастрофы, производственной аварии либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Документ направлен на дальнейшее рассмотрение в Госдуме.
Читайте также: Терпение Москвы по урегулированию уже на пределе и грозит жестким ответом.