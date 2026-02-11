Депутаты Госдумы одобрили двукратный рост сверхурочной работы для россиян

Сохраняется действующий порядок оплаты. За первые два часа сверхурочной работы в день работодатель обязан платить не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном. В проекте уточняется, что при суммированном учете рабочего времени расчет производится исходя из количества часов, пришедшихся на конкретный день или смену. Начиная со 121-го часа переработки оплата должна быть не ниже двойного размера за каждый час.