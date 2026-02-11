Биткойн и Ethereum снижаются в пределах 4%

Стоимость двух крупнейших по рыночной капитализации криптовалют — биткойна и Ethereum — демонстрирует снижение в пределах четырех процентов. Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Binance.
По состоянию на 06:03 мск курс биткойна опускался примерно на два процента и находился на уровне около 68,6 тысячи долларов. Ethereum снижался более заметно — свыше четырех процентов, до отметки порядка 2 тысяч долларов за монету.
Согласно информации портала CoinMarketCap, общая капитализация криптовалютного рынка оценивается примерно в 2,34 триллиона долларов. При этом на биткойн приходится свыше половины этого объема, тогда как доля Ethereum составляет чуть более десяти процентов от общей рыночной стоимости.
Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский спрогнозировал рост биткоина до 90 тысяч долларов.