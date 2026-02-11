В Хабаровском крае 80 сирот получили жилищные сертификаты с начала 2026

В Хабаровском крае с начала 2026 года уже выдали 80 жилищных сертификатов детям-сиротам. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Сертификат позволяет купить благоустроенное жильё или погасить ипотеку либо займ. Оформлением занимаются специалисты министерства социальной защиты населения края. Для сравнения, за весь 2025 год таких сертификатов выдали 85 — темпы в этом году выросли почти вдвое.
Право на выплату имеют граждане старше 23 лет, состоящие в списке нуждающихся, без судимостей и с доходом не ниже 23 106 рублей на каждого члена семьи. Также нужно соответствовать другим установленным требованиям.
Одна из получательниц, жительница Хабаровска Марина Банных, отметила, что сертификат помог воплотить давнюю мечту о собственном жилье. Программа направлена на обеспечение детей-сирот комфортными условиями жизни и помощь в их социальной адаптации после выпуска из учреждений.