820 тысяч штрафа получили красноярские управляющие компании за наркограффити

К ответственности привлечены 34 УК — по 10 тыс. рублей за каждый выявленный факт.
В краевом МВД напомнили, что подобные надписи и QR-коды являются рекламой запрещенных веществ и связанного с ними преступного заработка. Их своевременное удаление входит в обязанности управляющих организаций.
В ведомстве также сообщили, что система контроля за такими нарушениями усиливается, а выявление незаконных граффити становится более технологичным. Управляющим компаниям настоятельно рекомендовано оперативно реагировать на подобные факты.