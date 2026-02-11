Ричмонд
820 тысяч штрафа получили красноярские управляющие компании за наркограффити

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске за январь управляющие компании получили штрафы на общую сумму 820 тыс. рублей за размещение наркограффити на фасадах обслуживаемых домов.

Источник: НИА Красноярск

К ответственности привлечены 34 УК — по 10 тыс. рублей за каждый выявленный факт.

В краевом МВД напомнили, что подобные надписи и QR-коды являются рекламой запрещенных веществ и связанного с ними преступного заработка. Их своевременное удаление входит в обязанности управляющих организаций.

В ведомстве также сообщили, что система контроля за такими нарушениями усиливается, а выявление незаконных граффити становится более технологичным. Управляющим компаниям настоятельно рекомендовано оперативно реагировать на подобные факты.