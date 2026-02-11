Жители Хабаровского края жалуются на астрономические счета ЖКХ за январь

Январские квитанции за коммуналку шокировали многих хабаровчан. Семьи с двух- и трёхкомнатными квартирами увидели суммы за отопление и электричество в районе 9−10 тысяч рублей, а владельцы однушек — около 4 тысяч. Это заметно больше, чем в ноябре и декабре, когда платежи были в 2−3 раза ниже, делятся возмущённые пользователи в соцсетях и городских Telegram-каналах.
В краевом правительстве объяснили рост тарифов повышением НДС на 2 процентных пункта. В целом коммунальные услуги подорожали на 1,67% по сравнению с декабрём. При этом часть потребителей должна получить компенсацию — она отражается в квитанциях, но суммы часто оказываются копеечными, например, 30 рублей за тепло.
Отдельная история с холодной водой — платёж у многих вырос вдвое. Власти связали это с новым постановлением правительства РФ: для квартир без счётчика ввели другие нормативы начисления. Если объём потребления резко вырос, жителям советуют сразу запросить разъяснения у ресурсоснабжающей компании.
Люди уже готовятся подавать претензии и жалобы в администрации, УК и контролирующие органы. Многие отмечают, что официальные объяснения про НДС и экономическую обоснованность не снимают напряжения — для пенсионеров и молодых семей лишние тысячи рублей становятся серьёзным ударом по бюджету. Власти обещают разбирать спорные квитанции оперативно, но пока жители ждут реальных действий и прозрачных расчётов.