Жители Хабаровского края жалуются на астрономические счета ЖКХ за январь

Январские квитанции за коммуналку шокировали многих хабаровчан. Семьи с двух- и трёхкомнатными квартирами увидели суммы за отопление и электричество в районе 9−10 тысяч рублей, а владельцы однушек — около 4 тысяч. Это заметно больше, чем в ноябре и декабре, когда платежи были в 2−3 раза ниже, делятся возмущённые пользователи в соцсетях и городских Telegram-каналах.