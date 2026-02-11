Экспорт продовольственных товаров из Иркутской области вырос вдвое с начала года

IrkutskMedia, 11 февраля. Агропромышленные предприятия Иркутской области увеличили объёмы экспорта продовольственной продукции. Значительным достижением стал рост поставок зерновых культур — пшеницы и овса. С начала года в стоимостном выражении их экспорт из Приангарья достиг 180 тысяч долларов, что вдвое превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Эти результаты говорят о наращивании экспортного потенциала Иркутской области в АПК и укреплении позиций региона на международных продовольственных рынках. Положительная динамика экспортных поставок способствует выполнению задач президента РФ по увеличению к 2030 году экспорта продукции АПК не менее чем в полтора раза», — отметил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
Общий целевой показатель объёма экспорта сельхозсырья и продовольствия для региона на 2026 год установлен в размере 58 млн долларов. Эта цель определена в рамках федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», который входит в состав нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
Как сообщила исполняющая обязанности министра сельского хозяйства Иркутской области Марина Кожарина, кроме зерновых, также зафиксирован значительный рост экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности. За рубежом активно покупают кондитерские изделия и напитки. Поставки этой продукции выросли на 22% и 3% соответственно.
Увеличились и экспортные поставки отдельных видов масложировой продукции: майонеза, маргарина, рапсового и соевого масла.
«Ключевыми импортёрами продовольствия и сельхозсырья из региона стали страны Восточной Азии и Европы. Основными покупателями выступили Китай, Монголия, Казахстан и Беларусь. Именно их рынки обеспечили значительную часть прироста внешних поставок агропродукции», — сказала Марина Кожарина.
Напомним, что в январе 2026 года государственные инспекторы проконтролировали и оформили на экспорт в Монголию 18 тонн различного мороженого и 8 млн пищевых куриных яиц. Кроме того, еще две партии куриных яиц общим объёмом 605 тысяч штук были отправлены в ОАЭ, а в Китай экспортировали 22 тонны замороженной рыбы.