Магистральный водопровод запустят между Красноярском и Солонцами

КРАСНОЯРСК, 11 февраля, ФедералПресс. В нынешнем году будет продолжаться строительство водопровода от Красноярска до посёлка Солонцы. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Источник: AP 2024

«Завершение реализации этого крупного проекта по строительству водопровода позволит обеспечить водой питьевого качества от водопроводных сетей Красноярска потребителей, проживающих в близлежащих сельских населённых пунктах», — прокомментировал региональный заместитель министра строительства и ЖКХ Игорь Епифанов.

В частности, в рамках этой работы появится линия на 6,3 километра до садоводств, находящихся рядом с посёлком Солонцы и селом Шуваево. Здесь появится 23 колодца, 5 прямоугольных камер и насосная станция.

Ранее, за последние три года было проложено свыше 20 километров водопровода от столицы региона до населенных пунктов Солонцы, Логовой и Емельяново, Дрокино, Творогово.

Замминистра уточнил, что программа предполагает возведение только магистрального водопровода, но распределительные сети внутри садовых товариществ те должны проводить самостоятельно, а подключение частных домов будет происходить за счет самих собственников.

Известно также, что в Красноярске отремонтировали все запланированные дворы, а новосибирский архитектор объяснил, в чем столица Сибири проигрывает Красноярску. Помимо этого, в Красноярске соорудят новый сквер, регион в целом ждет масштабный ремонт дворов, а программа капремонта за год охватила почти 900 домов в Красноярском крае.