Магистральный водопровод запустят между Красноярском и Солонцами

«Завершение реализации этого крупного проекта по строительству водопровода позволит обеспечить водой питьевого качества от водопроводных сетей Красноярска потребителей, проживающих в близлежащих сельских населённых пунктах», — прокомментировал региональный заместитель министра строительства и ЖКХ Игорь Епифанов.
В частности, в рамках этой работы появится линия на 6,3 километра до садоводств, находящихся рядом с посёлком Солонцы и селом Шуваево. Здесь появится 23 колодца, 5 прямоугольных камер и насосная станция.
Ранее, за последние три года было проложено свыше 20 километров водопровода от столицы региона до населенных пунктов Солонцы, Логовой и Емельяново, Дрокино, Творогово.
Замминистра уточнил, что программа предполагает возведение только магистрального водопровода, но распределительные сети внутри садовых товариществ те должны проводить самостоятельно, а подключение частных домов будет происходить за счет самих собственников.
