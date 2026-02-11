Россиянам рассказали, что спасет от двойных начислений по ЖКУ

Установка счетчика воды остается самым надежным способом контролировать платежи, однако ключевым условием должна быть техническая возможность монтажа. Об этом РБК сообщил юрист в сфере ЖКХ Антон Трефилов.
С 1 января 2026 года вступили в силу изменения, увеличившие повышающий коэффициент при расчете платы за воду для квартир без приборов учета. Если ранее применялся коэффициент 1,5 к нормативу потребления, то теперь он составляет 2. В дальнейшем показатель планируется довести до 3. Мера направлена на стимулирование установки счетчиков.
По словам Трефилова, повышающий коэффициент применяется не во всех случаях. Его нельзя использовать, если жилье относится к аварийному или ветхому фонду либо если прибор учета вышел из строя и находится в процессе замены. Главным основанием для неприменения коэффициента является техническая невозможность установки счетчика. Это должно быть подтверждено актом обследования, составленным управляющей компанией. При отсутствии такого документа собственник вправе потребовать его оформления.
Руководитель направления правового сопровождения споров в сфере коммунального хозяйства Московской коллегии адвокатов «Яковлев и партнеры» Сергей Сергеев уточнил, что при поломке прибора повышающий коэффициент начнет действовать через три месяца. Он рекомендовал своевременно следить за сроками поверки и исправностью оборудования, чтобы избежать дополнительных начислений.
Если сумма в квитанции вызывает сомнения, юристы советуют проверить норматив потребления. Необходимо уточнить в управляющей компании, на основании какого документа произведен расчет, и сопоставить данные с региональными нормативами. Применение завышенного показателя считается нарушением.
В случае неправомерных начислений специалисты рекомендуют обращаться с жалобой в государственную жилищную инспекцию, Роспотребнадзор или прокуратуру. В заявлении следует указать дату квитанции, название управляющей компании и размер примененного коэффициента.
Член комитета по ЖКХ ТПП РФ, председатель Жилищного союза Москвы Константин Крохин связывает рост платежей с действующей моделью регулирования отрасли. Он обращает внимание на ежегодный перерасчет платы за отопление, известный как 13-я платежка, а также начисления за общедомовые нужды.
По его оценке, оспорить начисления становится все сложнее. Обращение в суд требует значительных расходов. Если собственники не создали товарищество и не управляют домом самостоятельно, возможности повлиять на размер платежей остаются ограниченными.
Читайте также: Олимпийский старт после короткой программы обернулся для Гуменника 12 местом.