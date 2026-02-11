Россиянам рассказали, что спасет от двойных начислений по ЖКУ

По словам Трефилова, повышающий коэффициент применяется не во всех случаях. Его нельзя использовать, если жилье относится к аварийному или ветхому фонду либо если прибор учета вышел из строя и находится в процессе замены. Главным основанием для неприменения коэффициента является техническая невозможность установки счетчика. Это должно быть подтверждено актом обследования, составленным управляющей компанией. При отсутствии такого документа собственник вправе потребовать его оформления.