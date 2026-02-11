Стало известно, кому на Южном Урале в феврале предлагают зарплату от 200 тысяч

Обзор подготовили аналитики платформы hh.ru. Утверждается, что открыто более 2,3 тыс. вакансий с таким уровнем вознаграждения.
Для сравнения: средняя предлагаемая зарплата по итогам января составила 68,1 тыс. рублей.
Чаще всего высокую зарплату сегодня предлагают сварщикам, машинистам и разнорабочим. Компании, которые готовы платить своим работникам такие зарплаты, как правило, относятся к отраслям «Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие», «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование», «Металлургия, металлообработка» и «Добывающая отрасль».
В топ-5 вакансий с высокими предлагаемыми зарплатами в регионе попали управляющий стоматологической клиникой (от 550 тыс. рублей), исполнительный директор (от 500 тыс.), начальник сортопрокатного цеха (от 500 тыс.), руководитель группы разработки (от 487,5 тыс.) и водитель-оператор смесительно-зарядных машин (480 тыс. рублей).