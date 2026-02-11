Тарифы, «электрошантаж» и коммунальные заложники: Минстрой ответил на волну жалоб

В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства решили ответить на эти претензии.
Чиновники напомнили, что многоквартирный дом является общей собственностью его владельцев. А значит, решения о выборе управляющей организации и утверждении тарифов на обслуживание принимаются непосредственно самими собственниками.
Сейчас эти процессы переведены в цифровой формат и осуществляются через биллинговую систему Mening uyim. Если собственников не устраивают предлагаемые условия, законодательство даёт им право выбрать другую управляющую организацию и согласовать иной тариф.
Кроме того, новым постановлением президента для управляющих организаций установлены более строгие требования. В частности, для каждого дома открывается отдельный банковский счёт на имя собственников. Расходование средств возможно только в пределах утверждённого годового плана работ и сметы.
Управляющие компании обязаны ежеквартально отчитываться перед жителями о выполненных работах через систему Mening uyim. Если информация не будет внесена вовремя, со следующего месяца начисление обязательных платежей приостанавливается.
Министерством также разработаны расчёты минимального тарифа, необходимого для надлежащего содержания домов. При этом дополнительные услуги могут предлагаться только с согласия собственников.
В ведомстве призвали жильцов активнее участвовать в общих собраниях и обсуждать тарифы и перечень услуг, подчёркивая, что именно от позиции собственников зависит эффективность управления домом и уровень расходов.
Также в министерстве озвучили действующие тарифы на обслуживание многоквартирных домов.
Средний тариф:
по республике — 1 221 сумов;
по Ташкенту — 1 823 сума;
по Каракалпакстану и областям — 932 сума.
Средний ежемесячный платёж:
по республике (61 кв. м) — 74 400 сумов;
по Ташкенту (66 кв. м) — 120 300 сумов;
по Каракалпакстану и областям (59 кв. м) — 54 988 сумов.
По данным министерства, в 97% многоквартирных домов страны действуют именно эти тарифы. Более высокие ставки, как правило, установлены в новых домах премиум-класса и связаны с расширенным перечнем услуг.
Однако главный вопрос, который продолжают задавать пользователи соцсетей, остаётся прежним: совпадает ли размер тарифа с реальным качеством обслуживания? И здесь, как следует из позиции ведомства, теперь многое будет зависеть не только от УК, но и от активности самих жильцов.