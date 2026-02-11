Тарифы, «электрошантаж» и коммунальные заложники: Минстрой ответил на волну жалоб

Vaib.uz (новости Узбекистана. 11 февраля). На фоне вчерашних совсем не радостных новостей о том, что в стране усиливается так называемый «электрошантаж» и квартплату фактически привязывают к оплате электроэнергии, в соцсетях вспыхнула новая волна возмущения. Люди массово жалуются на тарифы управляющих компаний, утверждая, что стоимость коммунальных услуг не соответствует их качеству, а жильцов делают заложниками УК.