Первые поезда со шротом отправлены из Татарстана в Китай

Со станции Тихорецкая выехали два состава по 50 вагонов.

Источник: пресс-служба ГЖД

Первые поезда со шротом отправлены из Татарстана в Китай. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

Со станции Тихорецкая отправились два состава по 50 вагонов, они перевозят 7,4 тысячи тонн продукции. Когда груз прибудет на станцию Высоцск Октябрьской железной дороги, его отправят морским путем в основные порты Китая.

«Значимость этого транспортного маршрута обусловлена стабильностью графика доставки груза. Время в пути составит 11 суток», — уточнили в ГЖД.

Еще четыре состава отправятся по этому маршруту в феврале.