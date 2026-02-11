Есть надежда: стивидоры Владивостока могут совсем отказаться от работы с углем

Перевалка угля на экспорт портами Приморья (Владивосток, Посьет, Находка и Восточный) в 2025 году увеличилась по сравнению с 2024 годом на 3,3% и составила 71,8 млн тонн. В целом на Дальнем Востоке поставки выросли на 15,6%, большую прибавку дали порты Хабаровского края и Сахалина. При этом стивидоры на фоне плохой конъюнктуры в Азии вынуждены сокращать ставки на перевалку угля, чтобы поддержать объемы, сообщает ИА PrimaMedia.
По данным Росморречфлота, основные показатели по экспорту обеспечили порты Ванино (Хабаровский край) — 36,3 млн тонн (рост на 50,3% к 2024 году), Владивосток — 21 млн тонн (+42,3%), Восточный — 30,2 млн тонн (сокращение на 8,9%), Шахтерск (Сахалинская область) — 17,4 млн тонн (+25,9%).
Участники рынка отмечают, что стивидоры во Владивостоке в последнее время сокращают объемы перевалки угля и через пару-тройку лет возможен полный отказ от этого пылящего вида грузов. Ставка делается на обработку контейнеров и зерна.
При этом в границах порта Владивосток работают угольные терминалы в Шкотовском районе — «Морской порт Суходол» и «Порт Вера». Именно эти два стивидора и обеспечивают такие большие объемы угля. Суходол в 2025 году перевалил почти 8,7 млн тонн угля на экспорт, «Порт Вера» — 7,9 млн тонн.
Средневзвешенная ставка перевалки угля в российских портах в течение 2025 года снизилась с $17,7 до $10 за тонну, следует из расчётов Центра ценовых индексов (ЦЦИ, 18+), которые приводит «Коммерсант» (18+). Порты Приморья работают примерно в этом диапазоне.
По данным Росстата, добыча угля в РФ в 2025 году снизилась по сравнению с 2024 годом на незначительные 0,2% и составила 429 млн тонн. В 2024 году добыча составила 443,5 млн тонн, на экспорт было поставлено 196,2 млн тонн (актуальных данных за 2025 год пока нет).
В конце января вице-премьер РФ Александр Новак поручил профильным ведомствам проработать предложения по возможностям введения дополнительных логистических и финансовых мер для поддержки угольной отрасли.