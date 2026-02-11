Есть надежда: стивидоры Владивостока могут совсем отказаться от работы с углем

Перевалка угля на экспорт портами Приморья (Владивосток, Посьет, Находка и Восточный) в 2025 году увеличилась по сравнению с 2024 годом на 3,3% и составила 71,8 млн тонн. В целом на Дальнем Востоке поставки выросли на 15,6%, большую прибавку дали порты Хабаровского края и Сахалина. При этом стивидоры на фоне плохой конъюнктуры в Азии вынуждены сокращать ставки на перевалку угля, чтобы поддержать объемы, сообщает ИА PrimaMedia.