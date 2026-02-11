Завод по переработке рыбы и морепродуктов откроют в Уссурийске в 2026 году

Комплекс площадью около 1,5 тыс. кв. м разместится в черте Уссурийска: на площадке запланированы производственные и бытовые зоны, санитарные участки, холодильные и складские помещения. Завод оснастят линией первичной обработки рыбы, цехами филеирования, соления и копчения, а также оборудованием для шоковой заморозки и фасовки. Мощности предприятия рассчитаны на переработку до 200 тонн сырья в месяц, то есть примерно 2,4 тыс. тонн продукции в год.