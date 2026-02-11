Завод по переработке рыбы и морепродуктов откроют в Уссурийске в 2026 году

Компания «Северная Звезда», резидент Свободного порта Владивосток, строит в Уссурийске завод полного цикла по переработке рыбы и морепродуктов с запуском в 2026 году. Инвестор вложит в проект 208 млн рублей по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, сообщила пресс-служба КРДВ.
Комплекс площадью около 1,5 тыс. кв. м разместится в черте Уссурийска: на площадке запланированы производственные и бытовые зоны, санитарные участки, холодильные и складские помещения. Завод оснастят линией первичной обработки рыбы, цехами филеирования, соления и копчения, а также оборудованием для шоковой заморозки и фасовки. Мощности предприятия рассчитаны на переработку до 200 тонн сырья в месяц, то есть примерно 2,4 тыс. тонн продукции в год.
Генеральный директор ООО «Северная Звезда» Валерей Козлов пояснил, что компания намерена выпускать филе и порционные куски рыбы, обрезь для фарша, а также перерабатывать морепродукты, включая кальмара, креветку, мидию и гребешок. По его словам, в перспективе руководство рассматривает расширение линейки за счет готовых изделий и полуфабрикатов, таких как котлеты и стейки, которые будут поставляться на российский рынок и на экспорт.
По информации КРДВ, готовую продукцию планируют отгружать как оптовым покупателям, так и торговым сетям, при этом часть поставок ориентируют на страны Азиатско‑Тихоокеанского региона.
ООО «Северная Звезда» зарегистрировано в Уссурийске 4 августа 2025 года, следует из данных о компании. Учредителями выступают Валерий Козлов, Чан Сяодун и Ши Юнцзянь. Основным видом деятельности значится оптовая торговля рыбой, ракообразными, моллюсками, а также консервами и пресервами из водных биоресурсов.