Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Завод по переработке рыбы и морепродуктов откроют в Уссурийске в 2026 году

Инвестор вложит в проект более 208 миллионов рублей и рассчитывает на сбыт продукции в России и за рубежом.

Источник: Аргументы и факты

Компания «Северная Звезда», резидент Свободного порта Владивосток, строит в Уссурийске завод полного цикла по переработке рыбы и морепродуктов с запуском в 2026 году. Инвестор вложит в проект 208 млн рублей по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, сообщила пресс-служба КРДВ.

Комплекс площадью около 1,5 тыс. кв. м разместится в черте Уссурийска: на площадке запланированы производственные и бытовые зоны, санитарные участки, холодильные и складские помещения. Завод оснастят линией первичной обработки рыбы, цехами филеирования, соления и копчения, а также оборудованием для шоковой заморозки и фасовки. Мощности предприятия рассчитаны на переработку до 200 тонн сырья в месяц, то есть примерно 2,4 тыс. тонн продукции в год.

Генеральный директор ООО «Северная Звезда» Валерей Козлов пояснил, что компания намерена выпускать филе и порционные куски рыбы, обрезь для фарша, а также перерабатывать морепродукты, включая кальмара, креветку, мидию и гребешок. По его словам, в перспективе руководство рассматривает расширение линейки за счет готовых изделий и полуфабрикатов, таких как котлеты и стейки, которые будут поставляться на российский рынок и на экспорт.

По информации КРДВ, готовую продукцию планируют отгружать как оптовым покупателям, так и торговым сетям, при этом часть поставок ориентируют на страны Азиатско‑Тихоокеанского региона.

ООО «Северная Звезда» зарегистрировано в Уссурийске 4 августа 2025 года, следует из данных о компании. Учредителями выступают Валерий Козлов, Чан Сяодун и Ши Юнцзянь. Основным видом деятельности значится оптовая торговля рыбой, ракообразными, моллюсками, а также консервами и пресервами из водных биоресурсов.

Узнать больше по теме
Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше