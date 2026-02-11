Разрушить смогли, а построить — не очень? Эксперт раскритиковал реконструкцию Чимгана

Но, как показывает практика, планы сами по себе ничего не значат. Главное — грамотная и профессиональная их реализация. И вот с этим возникают серьёзные проблемы. Особенно это заметно на примере одной из самых ярких туристических жемчужин Узбекистана — Чимгана.
Своё мнение о происходящем высказал горный гид, инструктор по альпинизму, горнолыжному спорту и парапланеризму, спасатель Григорий Требисовский.
По его словам, трудно без слёз смотреть на перестройку Чимгана, которая проходит почти по тексту гимна «Интернационала»: «Мы старый мир до основания разрушим, а затем мы наш, мы новый мир построим».
«С первой частью справились хорошо — разрушили даже то, что вообще не надо было трогать. А вот со строительством большие проблемы. То ли проектировщики и строители совсем малограмотные, то ли так задумано, чтобы всё переделывать по несколько раз», — отметил он.
Одним из символов «нового Чимгана» стал так называемый тоннель. Год назад его торжественно открыли, а некоторые СМИ писали, что дорога к туристическим объектам стала значительно короче. Однако, по словам Требисовского, реальность далека от восторженных отчётов. Полтора года на километровом участке разрушали хорошую бетонную дорогу, вывозили грунт и в итоге сделали канаву, которую назвали тоннелем.
Он узкий, без крыши, а при сильных снегопадах снег из него крайне сложно убирать. Дорожное покрытие уже в ямах и выбоинах, облицовочная плитка со стен осыпается. В октябре прошлого года с обеих сторон тоннеля пришлось дополнительно строить ещё по одной дороге.
«Какие средства вложены в этот проект — большой секрет. Известно только, что кафеля на облицовку ушло на несколько миллиардов сумов», — добавил он.
По словам гида, мост через Аксай также долго ломали и перестраивали. Новый объект оказался слишком узким, поэтому в нескольких метрах от него построили ещё и пешеходный мост. Однако пользоваться им неудобно — к нему нужно делать крюк, поэтому людей на нём практически нет.
Отдельная история — многоуровневая стоянка с супермаркетом Korzinka на первом этаже. Запустить объект до сих пор не могут — проблемы с крышей. По словам Требисовского, во время визита президента в витринах магазина уже стояли продукты, однако в тот же день их увезли. Возникает вопрос: для кого эта торговая точка?
Туристы вряд ли будут покупать продукты, чтобы везти их обратно в Ташкент. Более того, удобного заезда к магазину со стороны Чимгана нет. А местным жителям, у которых каждые 50−100 метров есть небольшие магазинчики, добираться до него слишком далеко.
Экскурсионная канатная дорога на Кызыл Джар, где планируется ресторан, была почти готова. Однако опоры демонтировали — выяснилось, что болты были установлены неправильно.
Требисовский сравнивает ситуацию с проектом горнолыжного курорта «Амирсай», где в строительстве участвовало более десяти иностранных компаний под руководством PGI Management, построившей курорты в 44 странах. Фундамент опор там заливали аттестованные сотрудники компании Doppelmayr, а к работам не привлекались случайные рабочие.
«В Чимгане стройки отдали нашим “бизнесменам”, которые экономят на всём. Можно косо-криво построить гостиницу или ресторан, но пассажирские канатные дороги предназначены для перевозки людей на высоте. Их безопасность должна быть стопроцентной. Строить и эксплуатировать их должны только профессионалы», — подчеркнул он.
От редакции добавим, что история Чимгана сегодня — это наглядный пример того, как красивые презентации и амбициозные заявления могут разбиваться о реальность. Туризм — это не только тоннели, мосты и магазины. Это безопасность, продуманная логистика и качество исполнения. Потому что разрушить старое — действительно несложно. Сложнее построить новое так, чтобы не пришлось переделывать всё заново.