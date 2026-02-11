Ричмонд
Региональный оператор подвёл жителей: прокуратура Приморья разбирается в мусорном коллапсе

Жалобы горожан привели к выездной проверке и экстренной уборке территорий.

Источник: PrimaMedia.ru

Массовые жалобы в СМИ и соцсетях на скопление мусора в Уссурийске и Партизанском муниципальном округе стали основанием для вмешательства прокуратуры Приморья, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Выявлены нарушения срока вывоза твердых коммунальных отходов на контейнерных площадках на ул. Некрасова, Пушкина, Ленина, Плеханова в Уссурийске, что привело к захламлению территорий и нарушению прав граждан. В Партизанском муниципальном округе причиной проблем стала ненадлежащая работа регионального оператора — “Приморского экологического оператора”», — говорится в сообщении.

Отмечается, что АО «Приморский экологический оператор» не успел вовремя заключить договор с подрядчиком, из-за чего график вывоза был сорван.

Прокурор Партизанского района Александр Смирнов совместно с администрацией провел выезд на места. Организована срочная уборка, за процессом следит надзорное ведомство. По итогам — будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, масштабная модернизация системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) продолжается в Приморье. Об этом 29 января в ходе «Прямого разговора» (16+) сказал губернатор Олег Кожемяко. Край активно закупает мусоровозы, устанавливаются контейнеры и обустраиваются площадки для накопления мусора. Так, в 2025 году приобретено 55 единиц техники, закуплено около 3,6 тысячи контейнеров, сделано 370 контейнерных площадок и установлено 97 камер видеонаблюдения.