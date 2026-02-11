Региональный оператор подвёл жителей: прокуратура Приморья разбирается в мусорном коллапсе

Напомним, масштабная модернизация системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) продолжается в Приморье. Об этом 29 января в ходе «Прямого разговора» (16+) сказал губернатор Олег Кожемяко. Край активно закупает мусоровозы, устанавливаются контейнеры и обустраиваются площадки для накопления мусора. Так, в 2025 году приобретено 55 единиц техники, закуплено около 3,6 тысячи контейнеров, сделано 370 контейнерных площадок и установлено 97 камер видеонаблюдения.