Соципотека в Нижнекамске поможет закрыть очередь из 400 молодых специалистов к 2027 году

По итогам 2025 года муниципалитет принял участие в 40 программах, направленных на развитие социальной сферы. Общий объем вложений превысил 10 млрд рублей. В 2026 году планируется привлечь уже 13 млрд рублей из бюджетов всех уровней, а с учетом участия градообразующих предприятий сумма инвестиций составит более 20 млрд рублей.
Средства направят на ремонт дорог и жилого фонда, обновление школ, детских садов и больниц, строительство новых объектов, а также модернизацию коммунальной инфраструктуры.
Отдельное внимание уделяется жилищному строительству. В прошлом году в городе ввели 95 тыс. кв. м жилья, еще 120 тыс. кв. метров находятся в стадии строительства.
Город возобновил программу социальной ипотеки, которая помогает молодым специалистам и их семьям оставаться в Нижнекамске. «Мы планируем закрыть потребность тех, кто сейчас в очереди, а это свыше 400 человек, к 2027 году», — отметил глава района Радмир Беляев.