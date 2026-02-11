Соципотека в Нижнекамске поможет закрыть очередь из 400 молодых специалистов к 2027 году

По итогам 2025 года муниципалитет принял участие в 40 программах, направленных на развитие социальной сферы. Общий объем вложений превысил 10 млрд рублей. В 2026 году планируется привлечь уже 13 млрд рублей из бюджетов всех уровней, а с учетом участия градообразующих предприятий сумма инвестиций составит более 20 млрд рублей.