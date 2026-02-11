Тарифы управляющих компаний вырастут в Нижегородской области

Уже с начала текущего года введены новые налоговые нормы, существенно увеличившие финансовую нагрузку для управляющих организаций. В сложившихся обстоятельствах, как полагают парламентарии, компании вынуждены или сокращать объем выполняемых работ, или снижать стандарты обслуживания жилых домов.