Тарифы управляющих компаний вырастут в Нижегородской области

Министерство строительства и ЖКХ РФ выразило одобрение предложению, которое даст управляющим компаниям возможность вносить коррективы в действующие тарифы. Данная инициатива была рассмотрена на заседании профильного парламентского комитета.
Депутаты подчеркнули, что существующие нормы законодательства ограничивают управляющие компании в пересмотре стоимости услуг, несмотря на увеличение расходов.
Уже с начала текущего года введены новые налоговые нормы, существенно увеличившие финансовую нагрузку для управляющих организаций. В сложившихся обстоятельствах, как полагают парламентарии, компании вынуждены или сокращать объем выполняемых работ, или снижать стандарты обслуживания жилых домов.
В то время как поставщики ресурсов получили право повышать свои расценки, управляющие компании продолжают работать в условиях жестких регуляторных ограничений. Это приводит к дисбалансу в сфере жилищно-коммунальных услуг.
Для устранения этой проблемы в Государственной Думе разработан законопроект, предполагающий внесение изменений в Жилищный кодекс. Документ призван предоставить управляющим компаниям механизмы для адаптации тарифной политики к текущим экономическим условиям.
Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин подтвердил позицию ведомства, поддерживающую данный законопроект. Он подчеркнул прямую связь этой инициативы с уровнем качества коммунальных услуг и состоянием многоквартирных домов.
Если законопроект будет принят, новые правила распространятся на всю территорию России, включая Нижний Новгород, где вопросы, связанные с деятельностью управляющих компаний, часто вызывают обеспокоенность граждан.