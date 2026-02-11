Названы самые высокооплачиваемые и дефицитные профессии в Самарской области

Самыми же дефицитными работниками в Самарской области в 2025 году оказались дворники: здесь на одну активную вакансию приходилось всего 0,7 резюме. Тогда как нормальное соотношение варьируется в диапазоне от 4 до 7,9. Также в регионе острый кадровый голод наблюдается в сфере медицины: на одну вакансию врача приходилось только одно резюме. Кроме того, сильный дефицит в Самарской области был зафиксирован по поварам и кондитерам (1,6), продавцам-консультантам и кассирам (1,8).