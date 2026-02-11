Названы самые высокооплачиваемые и дефицитные профессии в Самарской области

«По итогам 2025 года лидерами по уровню медианной зарплаты в Самарской области стали руководители группы разработки — 200 тысяч рублей в месяц. На втором месте оказались сварщики — 174,8 тысячи рублей. На третьей позиции находятся коммерческие директора, размер предлагаемой медианной зарплаты которым составил 168,8 тысячи рублей в месяц», — рассказал «ФедералПресс» менеджер по связям с общественностью hh.ru в Приволжье Ирина Егорова.
Самыми же дефицитными работниками в Самарской области в 2025 году оказались дворники: здесь на одну активную вакансию приходилось всего 0,7 резюме. Тогда как нормальное соотношение варьируется в диапазоне от 4 до 7,9. Также в регионе острый кадровый голод наблюдается в сфере медицины: на одну вакансию врача приходилось только одно резюме. Кроме того, сильный дефицит в Самарской области был зафиксирован по поварам и кондитерам (1,6), продавцам-консультантам и кассирам (1,8).