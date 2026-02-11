На Урале рассказали, кому будут платить от 200 тысяч рублей в месяц

В Свердловской области рассказали, кому работодатели готовы платить от 200 тысяч рублей в месяц. Всего с начала февраля 2026 года было открыто почти четыре тысячи вакансий с подобными зарплатами. Об этом стало известно из результатов аналитического исследования hh.ru.