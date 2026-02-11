На Урале рассказали, кому будут платить от 200 тысяч рублей в месяц

В Свердловской области рассказали, кому работодатели готовы платить от 200 тысяч рублей в месяц. Всего с начала февраля 2026 года было открыто почти четыре тысячи вакансий с подобными зарплатами. Об этом стало известно из результатов аналитического исследования hh.ru.
Чаще всего высокий заработок предлагают менеджерам по работе с клиентами — 12% от общего числа вакансий. Заплату в 200 тысяч и выше готовы платить также работникам сфер промышленности, строительства и недвижимости. Около 11% вакансий с таким доходом предлагают сварщикам и еще 7% — разнорабочим.
Отмечается, что высокие зарплаты предлагают и перевозчикам, логистам, а также работникам складов. Число таких вакансий составляет 6%. Еще 5% подобных предложений касается сотрудников сферы услуг для бизнеса.