Минстрой — за: будут ли снова повышать тарифы ЖКХ

Глава ведомства Ирек Файзуллин на заседании комитета Госдумы по строительству и ЖКХ заявил, что тарифы ЖКХ на услуги управляющих компаний могут повыситься. Это будет сделано с целью улучшения качества предоставляемых услуг.
В условиях новых налоговых правил, которые вступили в силу с начала года, управляющим компаниям придется либо снижать качество, либо сокращать объем предоставляемых услуг.
Напомним, что с 1 января существенно выросли тарифы ЖКХ, также их повторно поднимут 1 октября. С 1 января рост тарифов для всех регионов составил в среднем 1,7%.
Также региональные власти приняли решение об изменениях в размерах взносов на капитальный ремонт. С января в нескольких субъектах РФ размер этих взносов увеличится в диапазоне от 4% до 20%.
С 1 января увеличилась ставка на капитальный ремонт — на 10%. Она составляла 29,66 рубля за квадратный метр, а после повышения достигла 32,63 рубля. Эти средства направляются в Фонд капитального ремонта.
При этом второе повышение, согласно прогнозам издания, будет более существенным. Местные власти могут дополнительно повысить тарифы от установленных пределов, и рост коммунальных платежей с учетом этих отклонений может быть выше.