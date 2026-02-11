Ричмонд
Ростовская АЭС работает в штатном режиме после атаки БПЛА

Ростовская атомная электростанция работает в штатном режиме после ночной атаки беспилотников на город. Об этом сообщает пресс-служба станции.

Все четыре энергоблока работают в сети на мощности в соответствии с графиком диспетчерской нагрузки. Радиационный фон на атомной станции и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации, и не превышает естественных фоновых значений.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в ночь на 11 февраля воздушной атаке подверглись Белокалитвинский, Верхнедонской, Каменский, Кашарский, Миллеровский, Морозовский, Тарасовский, Шолоховский, Чертковский районы, города Волгодонск, Донецк и Каменск-Шахтинский.

