Ростовская АЭС работает в штатном режиме после атаки БПЛА

Все четыре энергоблока работают в сети на мощности в соответствии с графиком диспетчерской нагрузки. Радиационный фон на атомной станции и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации, и не превышает естественных фоновых значений.
Как ранее писал «Ъ-Ростов», в ночь на 11 февраля воздушной атаке подверглись Белокалитвинский, Верхнедонской, Каменский, Кашарский, Миллеровский, Морозовский, Тарасовский, Шолоховский, Чертковский районы, города Волгодонск, Донецк и Каменск-Шахтинский.
