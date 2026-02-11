Губернатор Омской области проверил ход стройки детского инфекционного стационара

Губернатор Омской области Виталий Хоценко посетил строительную площадку детского инфекционного стационара, который возводится на улице Перелёта. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.
В посте он отметил, что подрядчик увеличил темпы строительства. «Количество строителей тоже приросло, но нужно ещё наращивать численность людей на строительной площадке», — заявил Хоценко.
Напомним, что строительство стационара на 300 мест начали ещё в 2023 году. Изначально на возведение объекта выделили 6,3 млрд рублей, а работами занималась Военно-строительная компания Минобороны РФ.
В апреле 2025 года стало известно, что достраивать медучреждение будет другая организация. В итоге контракт подписали с «Русстроем» из Ингушетии. Его стоимость составила 4,4 млрд рублей. Работы должны завершить до 30 декабря 2027 года.