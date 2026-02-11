В Большереченском районе газифицированы девять населённых пунктов

Объект был построен по программе газоснабжения и газификации региона ПАО «Газпром». Также введены в эксплуатацию три межпоселковых газопровода общей протяжённостью 57 километров, а также 54,5 километра внутрипоселковых сетей. Таким образом создана техническая возможность, чтобы голубое топливо пришло в более чем 670 домовладений Большереченского района.
Губернатор Виталий Хоценко подчеркнул, что реализованный проект — это часть системной работы областных властей по газификации севера региона. «В прошлом году магистральный газ впервые пришёл в Большеречье, затем — в Тарский, Тевризский и Знаменский районы, где он заменил газ с Тевризского газоконденсатного месторождения, из-за снижения добычи которого долгое время возникали перебои, и сейчас эта проблема устранена. Построенные газопровод и ГРС в Ингалах позволяют газифицировать девять населённых пунктов, подключать социальные объекты и жилые дома. Эту работу будем продолжать», — сказал руководитель региона.
Как рассказал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Евгений Еловик, от жителей населённых пунктов, газифицируемых от ГРС «Ингалы», поступило уже более 200 заявок на догазификацию, заключено 186 договоров. Например, уже подключены 25 домовладений в селе Старокарасук. Работы по пуску газа продолжаются по мере готовности домовладений к приёму голубого топлива.
В целом, по словам губернатора, потенциал газификации населённых пунктов оценивается более чем в 7 тысяч новых абонентов — они могут быть подключены в ближайшие годы. Отметим, что это дома, в которых раньше вообще не было газа. На сегодняшний день уже подано более 4 тысяч заявок.
Все фото предоставлены пресс-службой губернатора и правительства Омской области.