В Большереченском районе газифицированы девять населённых пунктов

Губернатор Виталий Хоценко подчеркнул, что реализованный проект — это часть системной работы областных властей по газификации севера региона. «В прошлом году магистральный газ впервые пришёл в Большеречье, затем — в Тарский, Тевризский и Знаменский районы, где он заменил газ с Тевризского газоконденсатного месторождения, из-за снижения добычи которого долгое время возникали перебои, и сейчас эта проблема устранена. Построенные газопровод и ГРС в Ингалах позволяют газифицировать девять населённых пунктов, подключать социальные объекты и жилые дома. Эту работу будем продолжать», — сказал руководитель региона.