В Ташкентской области запустят маршрутки между Чиноркентом и Амирсаем

Поскольку маршрут проходит через горную местность, особое внимание уделено вопросам безопасности пассажиров. Для оценки техники и условий эксплуатации были организованы специальные тестовые рейсы с участием специалистов профильных организаций и опытных перевозчиков.
По итогам испытаний микроавтобусы Ford были признаны наиболее надёжным, безопасным и комфортным транспортом для эксплуатации на горных дорогах. Они оснащены в соответствии с современными требованиями, оборудованы системой горного тормоза и адаптированы для движения по крутым подъёмам и резким поворотам.
В салоне предусмотрено 16 посадочных мест, а также отдельное багажное отделение для пассажиров.
Дополнительный акцент сделан на безопасности водителей и пассажиров. В транспортных средствах установлены камеры Antison DSM, работающие на основе искусственного интеллекта. Система отслеживает состояние водителя и помогает предотвращать случаи усталости за рулём, что особенно важно при длительных поездках по горным трассам.
В рамках подготовки к запуску маршрута уже было закуплено 20 микроавтобусов Ford, которые уже доставлены в Узбекистан.
Ожидается, что новые микроавтобусы станут удобным транспортом не только для жителей горных районов, но и для местных и иностранных туристов, посещающих Чиноркент, Чимган и Амирсай.
Когда именно будет запущен маршрут, чиновники пока не сообщили.