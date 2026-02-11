Ричмонд
В Ташкентской области запустят маршрутки между Чиноркентом и Амирсаем

Vaib.uz (новости Узбекистана. 11 февраля). В Ташкентской области в ближайшее время планируется запуск перевозок по новому туристическому маршруту «Чиноркент — Юсуфхона — Чимган — Амирсай». Проект направлен на развитие экотуризма и повышение транспортной доступности популярных горных направлений региона.

Источник: Vaib.Uz

Поскольку маршрут проходит через горную местность, особое внимание уделено вопросам безопасности пассажиров. Для оценки техники и условий эксплуатации были организованы специальные тестовые рейсы с участием специалистов профильных организаций и опытных перевозчиков.

По итогам испытаний микроавтобусы Ford были признаны наиболее надёжным, безопасным и комфортным транспортом для эксплуатации на горных дорогах. Они оснащены в соответствии с современными требованиями, оборудованы системой горного тормоза и адаптированы для движения по крутым подъёмам и резким поворотам.

В салоне предусмотрено 16 посадочных мест, а также отдельное багажное отделение для пассажиров.

Дополнительный акцент сделан на безопасности водителей и пассажиров. В транспортных средствах установлены камеры Antison DSM, работающие на основе искусственного интеллекта. Система отслеживает состояние водителя и помогает предотвращать случаи усталости за рулём, что особенно важно при длительных поездках по горным трассам.

В рамках подготовки к запуску маршрута уже было закуплено 20 микроавтобусов Ford, которые уже доставлены в Узбекистан.

Ожидается, что новые микроавтобусы станут удобным транспортом не только для жителей горных районов, но и для местных и иностранных туристов, посещающих Чиноркент, Чимган и Амирсай.

Когда именно будет запущен маршрут, чиновники пока не сообщили.