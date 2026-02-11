В Ташкентской области запустят маршрутки между Чиноркентом и Амирсаем

По итогам испытаний микроавтобусы Ford были признаны наиболее надёжным, безопасным и комфортным транспортом для эксплуатации на горных дорогах. Они оснащены в соответствии с современными требованиями, оборудованы системой горного тормоза и адаптированы для движения по крутым подъёмам и резким поворотам.