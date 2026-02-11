На Дону программу капремонта домов продлили до 2077 года

Региональную программу капремонта домов утвердили в 2013 году, работать она начала с 2014 года. Тогда в перечень домов, подлежащих ремонту, входили более 19 тыс. зданий. За время действия программы проведено 38 ее актуализаций: из списка исключено более 2,4 тыс. домов и включено 2 тыс. Сейчас под действие программы попадают 18,6 тыс. многоэтажек площадью более 63 млн кв. м.