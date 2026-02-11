В Омске снова пропадает отопление после резкого похолодания

Это уже не первый случай в текущем отопительном сезоне. В январе 2026 года в соцсетях также поступали многочисленные жалобы на отсутствие тепла в разных районах города. Тогда люди возмущались низкими температурами в квартирах и отсутствием перерасчетов за неоказанную услугу.