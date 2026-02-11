Ричмонд
В Омске снова пропадает отопление после резкого похолодания

Температура упала с околонулевой до −12 градусов, и в городе вновь начались перебои с теплом. Жители Левобережья жалуются на холодные батареи.

Источник: AP 2024

В среду, 11 февраля 2026 года, в Омске вновь зафиксированы проблемы с отоплением. После резкого перепада температур, с околонулевых значений во вторник до −12 градусов, в квартирах горожан вновь стали остывать батареи.

Одними из первых о проблеме сообщили жители дома по улице Комкова, 7б, на Левом берегу.

«Опять нет отопления, батареи холодные!» — написали они в паблике «Аварийный Омск» соцсети «ВКонтакте».

Это уже не первый случай в текущем отопительном сезоне. В январе 2026 года в соцсетях также поступали многочисленные жалобы на отсутствие тепла в разных районах города. Тогда люди возмущались низкими температурами в квартирах и отсутствием перерасчетов за неоказанную услугу.

Омичи отмечали, что «старики в слезах, дети мерзнут», в частности, в Амурском поселке, Октябрьском, Ленинском административных округах.