По требованию ФАС в области снизили тариф на тепло для «прочих потребителей»

Как пояснили «Новому Калининграду» в федеральном управлении, тарифы были снижены для категории прочих потребителей (в эту категорию не входит население — прим. «Нового Калининграда»). «В числе выявленных нарушений: отсутствие анализа фактических операционных расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования; учет амортизации основных средств в отсутствие анализа бухгалтерской документации регулируемой организации», — рассказали в ФАС. При этом организации, в отношении которых были внесены предписания, в ведомстве не назвали.