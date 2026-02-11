Ричмонд
Беларусь стала одним из крупнейших импортеров российского мороженого

Республика заняла второе место по объемам закупок российского мороженого, уступив позицию лидера Казахстану.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 11 фев — Sputnik. Экспорт мороженого из России в прошлом году составил порядка 17 тысяч тонн, сообщили в Федеральном центре развития экспорта продукции АПК РФ (Агроэкспорт).

По предварительным оценкам, общая стоимость российского мороженого, поставленного на экспорт в разные страны мира, в 2025 году превысила 74 миллиона долларов.

«В сравнении с 2024 годом экспорт вырос на 11% в весе и 26% в деньгах», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Федерального центра.

Беларусь стала одним из ключевых направлений экспорта, закупив более 4,5 тысячи тонн мороженого.

Лидером списка стал Казахстан — около 6 тысяч тонн. В пятерке крупнейших импортеров также Монголия (около 2 тысяч тонн), Узбекистан (более 1 тысячи тонн) и Абхазия (свыше 800 тонн).

География поставок продолжает расширяться: российское мороженое в 2025 году можно было купить даже в Сенегале, ОАЭ, Нигерии, Ираке, Эквадоре и Индии.

В Федеральном центре уточнили, что максимальный объем экспорта за последние годы был зафиксирован в 2021‑м, когда Россия поставила на зарубежные рынки более 33 тысяч тонн мороженого.

