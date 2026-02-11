Ричмонд
Прокладка водоводов к землям участников СВО в Крыму — как идут работы

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев — РИА Новости Крым. В Республике Крым продолжаются работы по строительству сетей водоснабжения к землям участников СВО. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия «Вода Крыма».

Источник: РИА "Новости"

Контракты заключены на строительство водовода и разводящих сетей к земельным участкам в Николаевском сельском поселении Симферопольского района, в селах Каменское и Соляное Семисотского сельского поселения Ленинского района. Сейчас по объектам продолжаются проектно-изыскательные работы.

В Штормовском сельском поселении Сакского района продолжается проектно-изыскательные работы по строительству водовода. Начало работ запланировано c 2026 года.

Кроме того, положительные заключения госэкспертизы получены на строительство водоводов в Лесновском и Молочненском сельских поселениях Сакского района.

Добавлено дополнительное финансирование на строительство подводящего водовода к земельным участкам, выделенным участникам СВО Окуневского сельского поселения Черноморского района. Работы должны завершить в 2026 году.

С подробной «дорожной картой» по индивидуальному подключению к коммуникациям можно ознакомиться на официальном сайте ГУП РК «Вода Крыма».

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Крым работает над всесторонней поддержкой участников спецоперации и членов их семей.

